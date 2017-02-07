Объявлены претенденты на звание "Автомобиля года в мире"

Организаторы престижного конкурса World Car of the Year объявили список моделей, которые вошли в финал. Именно среди них будут выбираться победители.

Издание Auto Express, опубликовавшее список номинантов, заявило, что британские бренды в этом году "отлично проявили себя": по количеству представленных моделей Великобритания занимает третье место после Германии и Японии. Правда, английских брендов в шорт-листе представлено всего четыре: Aston Martin, McLaren, Jaguar и Bentley.

В основной категории "Автомобиль года в мире" представлены 10 машин, как обычно, представляющих самые разные классы: Audi моделей A5, Q2 и Q5, Fiat 124 Spider, Honda Civic, Jaguar F-Pace, Mazda CX-9, Skoda Kodiaq, Toyota CH-R и Volkswagen Tiguan. Уже отмечено, что список этот еще раз подтверждает неоспоримую популярность кроссоверов.

В категории "Городской автомобиль года" за победу будут соревноваться BMW i3, Citroen C3, Ford Ka+, Smart Cabrio и Suzuki Ignis. В премиальной категории лидером назначат одного из списка, в котором представлены Bentley Bentayga, BMW 5 серии, Genesis G90, Mercedes-Benz E-класса и Volvo S90.

Самым "зеленым" автомобилем планеты могут назвать Chevrolet Bolt, Honda Clarity, Hyundai Ioniq, Tesla Model X или Toyota Prius Prime. Среди спорткаров на победу претендуют Aston Martin DB11, Audi R8 Spyder, Acura NSX, McLaren 570S и семейство Porsche 718 Boxster/Cayman.

Наконец, престижную дизайнерскую награду будут оспаривать друг у друга Audi A5, Jaguar F-Pace, Mazda CX-9, Mercedes-Benz S-класса и Toyota CH-R. Хорошо видно, что если основная масса самых "дизайнерских" машин претендует еще и на звание "Автомобиля года", то флагманская модель Mercedes-Benz представлена лишь в этой категории.

Итоги конкурса объявят в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. Решение будет приниматься жюри, в котором участвуют 75 журналистов со всей планеты, передает vesti.ru.