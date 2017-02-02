Фото беременной Бейонсе установило рекорд "Инстаграма"

Фотография беременной американской поп-звезды Бейонсе в "Инстаграме" установила рекорд по количеству лайков.

Картинка за 15 часов набрала более 7,5 млн лайков, из них 1,4 млн пришлись на первые полчаса после публикации, отмечает ВВС.

Предыдущий рекорд по количеству лайков в "Инстаграме" принадлежал другой американской певице - Селене Гомес, явившей публике автопортрет с соломинкой и бутылкой "Кока-колы", подписанной строчкой из ее песни.

В среду мать пятилетней дочери Блю Айви и супруга рэп-исполнителя Джей Зи объявила, что на этот раз беременна двойней. "Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания", - отметила поп-звезда в "Инстаграме".

Свое сообщение она подписала как Картер - это паспортная фамилия ее супруга Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.