Домашний питон застрял в ухе хозяйки

Жительнице американского штата Орегон Эшли Глейв пришлось обращаться к медикам с просьбой вытащить ее домашнего питона Барта из мочки уха.

«Я держала питона на руках, и он решил, что отличной идеей будет проползти через отверстие от моей серьги-тоннеля», — сообщила Глейв.

В результате змея залезла в мочку уха, но выбраться назад не смогла. По словам Глейв, инцидент произошел так быстро, что она не успела понять, что происходит, а когда осознала, уже было слишком поздно.

Девушке пришлось обращаться за помощью к медикам, которые были «ошеломлены» видом уха. Чтобы освободить змею, врачам пришлось еще немного разрезать ухо Глейв, после чего Барта достали при помощи вазелина и специальных нитей.

Случившееся девушка назвала одним из самых сумасшедших случаев в своей жизни, передает Моя планета.