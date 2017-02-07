"Урок человечности": житель Турции отдал куртку замерзающей собаке

Пользователей соцсетей по всему миру покорил поступок жителя Турции, который в снегопад отдал свою куртку замерзающему псу.

Житель турецкого города Гиресун, просматривая записи камер видеонаблюдения, увидел, как мужчина помог согреться бездомной замерзающей собаке, и это вернуло его веру в человечество, передает Моя планета.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что мужчина дал щенку немного еды и накрыл его собственной курткой. После распространения видео в интернете пользователи соцсетей помогли разыскать героя. Им оказался местный муниципальный работник Бюлент Калпасиглу. Мэр Гиресуна уже наградил его за образцовую службу и продемонстрированный «урок человечности».

Сам Калпасиглу сообщил, что его действия стали меньшим, что он мог сделать для замерзающего пса. «Если бы я не дал ему куртку, это осталось бы на моей совести. Пока мы сидим в тепле, эти животные мерзнут на улице», — сказал мужчина.

Похожий случай проявления доброты произошел в столице Аргентины Буэнос-Айресе, где местный водитель автобуса, увидев двух испуганных бездомных собак под дождем, завел их в транспорт и катал по городу в непогоду, пишет The Dodo.

По словам пассажиров, водитель не пытался прогнать животных и обходился с ними, будто с собственными собаками. На одном из фото, сделанных пассажиром, видно, что один из псов отдыхает у ног водителя.

Мужчина стал героем, но его личность пока остается загадкой. Несмотря на то что животных, как правило, нельзя провозить в автобусах, руководство автобазы Буэнос-Айреса отметило поступок водителя, назвав его демонстрацией солидарности.