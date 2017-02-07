Найден гормон, помогающий сжигать жир

Недавно биологи из Исследовательского института Скриппса (TSRI) выявили гормон, который, по всей видимости, способствует сжиганию жира в кишечнике. Результаты исследования могут в будущем помочь при разработке различных фармацевтических препаратов.

Предыдущие научные работы показали, что нейромедиатор серотонин (его прозвали "гормоном счастья" или "гормоном хорошего настроения") может влиять на потерю жира. Но никто не понимал, как именно это происходит. Исследователь Суприя Шринивасан и её коллеги из TSRI решили найти ответ на этот вопрос. С этой целью исследовательская группа провела эксперимент с круглыми червями вида Caenorhabditis elegans. Как отмечает Вести.ру, они часто используются в качестве модельных организмов в биологии. Эти существа имеют более простые метаболические системы, чем люди, но их мозг производит очень много похожих сигнальных молекул. В связи с этим многие специалисты считают, что выводы исследований, проведённых с участием C. elegans, могут быть актуальными для людей.

Учёные из TSRI в рамках эксперимента удаляли у червей то один, то другой ген, чтобы определить, какой же из них несёт ответственность за сжигание жира. Научная работа в итоге позволила им выявить ген, который кодирует нейропептидный гормон FLP-7.

Эксперты обнаружили, что версия FLP-7 для млекопитающих была выявлена порядка 80 лет назад. Тогда учёные пришли к выводу, что это вещество отвечает за сокращение мышц. Связи с метаболизмом жира выявлено не было.

Следующим шагом в новом исследовании стало определение, может ли FLP-7 быть как-то связан с содержанием серотонина в мозге. Исследователи пометили FLP-7 флуоресцентным красным белком (чтобы сделать его видимым), а затем наблюдали за перемещением вещества в организме прозрачного животного. Оказалось, что в ответ на повышенияе уровня серотонина FLP-7 действительно выделяется из нейронов в мозге и перемещается через систему кровообращения в кишечник, где он и запускает процесс сжигания жира.

В целом недавно открытая "дорожка" сжигания жира работает следующим образом: цепь нейронов в мозге производит серотонин в ответ на сенсорные сигналы. Этот процесс сигнализирует другой группе нейронов, что необходимо начать производство FLP-7. Затем это вещество прокладывает себе путь в кишечник, рецепторы в клетках кишечника начинают активироваться. В результате в кишечнике начинается процесс превращения жира в энергию.

Далее специалисты изучили последствия манипулирования уровнем FLP-7. В то время как увеличение серотонина самого по себе может различным образом воздействовать на животных (их приёмы пищи, движения и репродуктивное поведение), увеличение содержания FLP-7 не выявило каких-то побочных эффектов. Организмы червей продолжали нормально функционировать, а жир сжигался больше.