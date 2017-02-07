Неравнодушные пожарные почистили крыльцо больницы, куда пришли с проверкой

В Новокузнецке Кемеровской области на входе в детскую поликлинику пожарные почистили лестницу, которая больше напоминала горку.

Лестницу, покрытую снегом настолько, что она превратила вход в медучреждение в опасное "крыльцо-горку", сотрудники МЧС заметили во время инспекции источников противопожарного водоснабжения. Чтобы предотвратить возможные несчастные случаи, пожарные решили почистить лестницу детской поликлиники. Они справились с работой за 10 минут, за что удостоились благодарности горожан, передает newsru.com.

"В свою очередь, пожарные города обращаются ко всем, кто по роду своей деятельности обязан обеспечивать комфортное передвижение жителей по заснеженным улицам, относиться более ответственно к своим обязанностям, не доводя обычные житейские ситуации до чрезвычайных", - сказали в пресс-службе 11 отряда федеральной противопожарной службы Новокузнецка.

