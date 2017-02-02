Киев заявил о рекордно низких запасах газа

Подземные хранилища газа Украины заполнены сейчас лишь 31%. Это рекордно низкий уровень для января, сообщает Укртрансгаз.

"По состоянию на начало февраля в газохранилищах Украины хранится 9,8 млрд куб. м голубого топлива, что является наименьшим показателем заполненности – 31%. Всего в январе текущего года из подземных хранилищ Украины было отобрано 2,1 млрд кубов голубого топлива", – говорится в сообщении.

По оперативной информации, сейчас отбор природного газа осуществляется на 10 хранилищах в режиме 92 млн куб. м в сутки.

В январе Украина увеличила импорт газа в январе на 58,8% (на 538,3 млн куб. м) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 1,45 млрд куб. м, напоминает korrespondent.net.