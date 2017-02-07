Сбив ребенка на светофоре, одесситка похитила его и отвезла его к стоматологу

Больше двух месяцев мама десятилетнего одессита Вовы Мороза пытается добиться открытия уголовного производства в отношении женщины, сбившей на своей иномарке ее сына. Вместо того, чтобы вызвать скорую, водитель фактически похитила ребенка и cо сломанной ногой больше полутора часов удерживала его в стоматологическом кабинете.

Как сообщает dumskaya.net, эта история произошла 17 декабря 2016 года. Десятилетний Вова Мороз вышел из музыкальной школы, чтобы купить булку. У мальчика осталось всего несколько минут до начала урока по гитаре, и он, как только зажегся зеленый свет, рванул через дорогу. Тут его и настигла Honda CR-V. За рулем оказалась девушка, которая, выйдя из машины, при помощи прохожего затолкала ребенка в салон.

"Затем она отправилась в музыкалку и, представившись знакомой, забрала его вещи, — рассказывает мама пострадавшего. — Преподаватель музыки быстро сообразила, что происходит что-то неладное, и позвонила мне узнать, посылала ли я кого-то за вещами. Я сразу же позвонила в полицию и сообщила о похищении ребенка. Копы сработали быстро, и к школе я подъехала одновременно с ними. Около полутора часов для меня продолжался ад, мы ездили с полицейскими, искали Вову, пока наконец мне не позвонили".

Звонившим матери оказался стоматолог сирийского происхождения. Как выяснилось позже, именно к нему водитель "Хонды" привезла ребенка с поломанной ногой. Женщина попросила его, чтобы он сделал Вове, постоянно просящему позвонить маме, обезболивающий укол. Врач распорядился, чтобы медсестра это сделала, а сам связался со знакомым хирургом, работающим неподалеку, и только этот последний заявил, что мальчика нужно везти в детскую больницу.

"Когда я увидела ребенка, то даже и не знала, что было ДТП, о ситуации мне сообщил стоматолог, а водитель, совершившая наезд, даже не подошла ко мне. Я в сердцах сказала ей: мол, как же вы могли так поступить и не позвонить сразу, а она ответила: "Скажите спасибо, что я его не бросила на месте аварии". Это было единственное наше общение за прошедшие два месяца", — рассказывает женщина.

Врачи зафиксировали у ребенка повреждения средней степени тяжести — двухлодыжечный закрытый перелом ноги. Сейчас Вова уже ходит, но прихрамывает. Правда, медики предупреждают, что в будущем эта травма может аукнуться — дело в том, что кость сломалась в так называемой зоне роста, и как поведет себя нога через год-два, никто сказать не может.

В юридическом плане результатом аварии стало начало уголовного производства по факту ДТП. Спустя два с лишним месяца оно находится в зачаточном состоянии, причем результаты судебно-медицинской экспертизы будут готовы только на днях. При этом мать Вовы пытается добиться начала уголовного производства по факту похищения ребенка. Несмотря на заверения со стороны правоохранителей, в едином реестре такого производства до сих пор не зарегистрировано. По словам матери потерпевшего мальчика, следователь ведет себя до странного пассивно.

"Он кормит нас завтраками, назначает время приема, потом, в последний момент, под различными предлогами откладывает встречи. Мне удалось добиться приема только после того, как я и мой сын на костылях несколько часов прождали его у самого кабинета. Вчера мне сообщили о том, что готовы результаты судебно-медицинской экспертизы, однако ознакомиться с их результатами я права не имею. Оказывается, забрать их может только следователь", — рассказывает мама мальчика.

Следователь подтвердил, что уголовное производство ведется по факту ДТП с участием Вовы Мороза и автомобиля "Хонда", что же касается требований матери, то их он прокомментировал так: "Какое там похищение? За рулем была беременная девушка, был совершен наезд, критических повреждений на мальчике она не увидела, но повезла его в больницу для оказания медицинской помощи". При этом объяснить доставку ребенка к стоматологу он затруднился.

Сама водитель "Хонды" отказалась комментировать ситуацию."Что хотите, то и пишите", - заявила она. По данным журналистов, девушка является дочерью покойного депутата Одесского облсовета.