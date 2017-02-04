Теленештский район: участковый, сбивший пешехода, подбросил его тело на порог дома

Участкового из села Леушены Теленештского района подозревают в наезде на пешехода. Авария случилась в ночь на первое февраля. Полицейский был за рулём служебной машины.

В прокуратуре говорят, что участковый, сбив пешехода, покинул место происшествия, но затем вернулся с двумя приятелями, которые помогли ему увезти жертву.

Погиб местный житель. Его тело соседи обнаружили утром на пороге его дома. Все трое подозреваемых задержаны.

Полицейскому грозит до семи лет тюрьмы, а его сообщникам - до трех лет.