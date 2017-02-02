В сети появились новые фото из обстреливаемой Авдеевки

В результате утреннего обстрела Авдеевки Донецкой области оказались разрушенными восемь домов. Авдеевку обстреляли из градов и артиллерийских систем из Донецка, сообщили в главке полиции области. Всего за 24 часа в городе повреждены 53 дома, погиб один человек и трое ранены.

Свет в Авдеевке отсутствует четвертые сутки, батареи в домах еле теплые. Со вчерашнего дня в городе большое количество гуманитарных миссий - люди получили помощь. Много горожан пришли за горячими обедами в пункты обогрева. Там раздавали хлеб, свечи, медикаменты.

На Донбассе третьи сутки продолжается бой в районе Авдеевской промзоны. Вчера в результате боевых действий погибло пятеро украинских военных, более десяти получили травмы и ранения, сообщает korrespondent.net.

Местные жители говорят, что таких обстрелов в районе Донецка не было с 2014 года.