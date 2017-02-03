Весна откладывается: сурок Фил из Пенсильвании увидел свою тень

Сурок Фил из пенсильванского Панксатони - города, откуда пошла традиция отмечать День сурка 2 февраля, - на глазах у многотысячной толпы увидел свою тень. Если довериться примете, это означает, что зима в этих краях продлится еще полтора месяца.

"Еще шесть недель зимы!!", - говорится в официальном "Твиттер"-аккаунте животного.

Согласно поверью, весна будет ранней, если сурок вылезет из норы, не испугавшись своей тени, - в противном случае ждать весны нужно еще шесть недель.

Местная легенда гласит, что панксатонский Фил - грызун-долгожитель, появившийся на свет ранее 1841 года, когда впервые стало известно, что местные немцы доверяют его предсказаниям погоды.

Сурки в неволе живут по 8-10 лет, изредка доживая до 14-ти. Если же верить легенде, то Филу должно быть не менее 176 лет.

Регулярно доверяться прогнозам Фила в Панксатони стали с 1887 года, после того как местная газета Punxsutawney Spirit окрестила 2 февраля "днем предсказания погоды".

Традиция обрела мировую популярность благодаря комедии 1993 года "День сурка" с Биллом Мюрреем и Энди Макдауэлл в главных ролях. Теперь не только в большинстве американских штатов, но и в ряде городов мира есть свой грызун-предсказатель.