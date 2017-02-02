Правительство Британии опубликовало план "брексита"

Британское правительство опубликовало план по выходу страны из Европейского союза. Документ получил название "Выход Британии из ЕС и новое партнерство с ним".

"Белую книгу" - окончательный вариант документа, разъясняющего политику правительства по определенному вопросу - ранее обещала опубликовать премьер-министр страны Тереза Мэй, отмечает ВВС.

В документе закреплены 12 принципов, которыми будет руководствоваться правительство в процессе "брексита". В частности, правительство обещает вернуть "контроль над нашими законами", то есть вывести Британию из-под юрисдикции суда Европейского союза. Также правительство обещает больше контролировать иммиграцию из стран ЕС, заключить новое соглашение о зоне свободной торговле и таможенном союзе с ЕС, а также подобные соглашения с другими странами.

Британия продолжит сотрудничество с Евросоюзом в борьбе с терроризмом и преступностью, а также обещает защищать статус граждан ЕС, уже живущих на территории страны. Правительство обещает также обеспечить "определенность и прозрачность" в переговорах и мягкий процесс выхода из ЕС.

Министр по вопросам выхода Британии из ЕС Дэвид Дэвис заявил в парламенте в среду, что правительство пытается ослабить неопределенность, связанную с "брекситом". Правительство хочет, чтобы результат "брексита" был выгоден как для Британии, так и для ЕС.

Он подтвердил, что Британия выходит из единого экономического пространства, но хочет заключить с ЕС новые соглашения.

Документ был опубликован после того как правительство страны внесло в парламент законопроект, дающий Мэй полномочия по запуску "брексита".

В среду вечером за этот законопроект проголосовал парламент страны, однако пока документ окончательно не утвержден. После публикации "белой книги" по нему пройдут еще несколько дебатов.