Врачи предупреждают: не всё можно есть на голодный желудок

Как показывают исследования, людям не следует доводить себя до острого чувства голода, но если так произошло, им лучше воздержаться от томатов.

Как сообщает meddaily.ru, высокий уровень дубильной кислоты в томатах может повысить кислотность желудка. Также благодаря содержанию витамина С возможно усиленное производство желудочного сока. Итог - изжога и проблемы с пищеварением. В худшем случае - язва.



Содовая тоже не лучший выбор для голодного человека. В ней много сахара, который спровоцирует вздутие и замедлит метаболизм. Сахар попадет в кровоток практически сразу, расширит сосуды, дав на какое-то время уменьшение частоты сердцебиения и снижение кровяного давления.



Зеленые овощи полезны, но не на пустой желудок. В таких овощах большая концентрация аминокислоты, тоже угрожающей изжогой и болями. В свою очередь, йогурт - один из самых популярных выборов для утреннего приема пищи. Но в нем есть свои бактерии, которые способны убить полезные бактерии в вашем желудке. Также йогурт повышает кислотность и провоцирует вздутие.

И, конечно, голодным не рекомендуется потреблять острую и пряную пищу. Перец чили повреждает стенки желудка, повышает кислотность, вызывая сильное раздражение и угрожая язвой.