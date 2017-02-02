Как Платон и Попушой отмывали деньги из молдавских банков

Новое расследование появились в прессе о делах рейдера №1 в СНГ Вячеслава Платона и бизнесмена с сомнительной репутацией Константина Попушоя. Портал deschide.md опубликовал информацию о том, какую схему создали эти двое, чтобы отмыть деньги, незаконно выведенные из молдавских банков.

Расследование хищений в банковском секторе Молдовы установило участие в схеме международных компаний. Группировка Платон-Попушой сотрудничали активно и взаимовыгодно с такими компаниями как Лукойл, Ромпетрол и Сибур в отмывании денежных средств.

Согласно версии прокуроров, сразу после снятия средств из банковской системы Молдовы возникла необходимость их "очистить". Константин Попушой долгое время работал в компании Ромпетрол, Лукойл и Сибур. Т.е. он был ответственен за изъятие денег из оборота для "отмывания" и легализации средств, которые в значительной степени оказали влияние при выборе схемы нефтяной и нефтехимической промышленности.

В этой схеме была задействована и компания Ромпетрол. В более упрощенной форме процесс выглядел следующим образом: средства, украденные у Banca de Economii оказались на счетах Grannell (PTY) Ltd, владельцем которой (100% акций) является де-факто Константин Попушой, а юридически – гражданин Украины Дмитрий Байденко (одновременный вкладчик SRL “Master Premium”).