Путин освободил от должностей 17 генералов силовых ведомств

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 17 генералов силовых ведомств, в основном из МЧС России. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

"Освободить от занимаемой должности генерал-лейтенанта внутренней службы Агафонова Александра Викторовича, директора Департамента пожарно-спасательных сил и специальных формирований Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", - говорится в документе.



Также от должностей освобождены директор департамента территориальной политики МЧС генерал-полковник Юрий Ковалев, глава МВД по Карачаево-Черкесской Республике генерал-майор полиции Казимир Боташев, первый замначальника Дальневосточного регионального центра МЧС генерал-майор Олег Волынкин, начальник Северо-Западного регионального центра МЧС генерал-майор Игорь Горбатенко, начальник Северо-Кавказского регионального центра МЧС генерал-полковник Николай Литюк, прокурор Ярославской области государственный советник третьего класса (соответствует званию генерал-майора - прим. ред.) Юрий Верховцев, руководитель следственного управления Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре генерал-майор Аркадий Сынгаевский и ряд других.



Этим же указом на должности замглавы МЧС назначены Владлен Аксенов и Павел Барышев.



Аксенов руководил военизированной горноспасательной частью и ликвидировал крупные аварии в шахтах. Барышев возглавлял Академию гражданской защиты МЧС.



Всего у главы МЧС должно быть восемь заместителей. С учетом назначенных в четверг двух, число заместителей составляет шесть.