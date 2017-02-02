Бунт в тюрьме в Делавэре подавлен, один заложник погиб

Полиции американского штата Делавэр удалось освободить последнего заложника, захваченного заключенными тюрьмы в городе Смирна. Надзиратель доставлен в местную больницу. Еще один заложник был найден мертвым в здании тюрьмы.

Около суток назад стало известно, что заключенные в тюрьме американского города Смирна в штате Делавэр подняли бунт и взяли в заложники надзирателей. По уточненной информации, в заложниках оказалось четыре человека. Двоих из них бунтовщики впоследствии отпустили, передает ВВС.

Один из заключенных связался с журналистами местной газеты News Journal и заявил, что причиной захвата заложников стали действия президента США Дональда Трампа. "[Причина] - все, что он сделал. Все, что он делает сейчас. Мы знаем, что в тюрьме все изменится к худшему", - заявил он.

Губернатор штата Джон Карни сказал, что он молится за семью погибшего надзирателя и что ситуация с заложниками показала, с какими рисками сталкиваются сотрудники пенитенциарной системы в своей работе.

"Сейчас самое главное для нас понять, что произошло и как произошло. Каждый виновный должен нести ответственность Мы сделаем все возможное, чтобы подобное не повторилось", - сказал Карни.

Тюрьма в Смирне - крупнейшее исправительное учреждение для мужчин в штате Делавэр. В ней располагалась камера смертников. Также в этой тюрьме приводились в исполнение смертные приговоры.