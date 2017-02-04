Почти 15 лет тюрьмы за сутенёрство получил житель столицы

Почти 15 лет тюрьмы за сутенерство, - такой приговор вынес суд 26-летнему жителю столицы.

В торговле живым товаром обвиняют и его бывшую сожительницу, она объявлена в розыск.

По данным следствия, прошлым летом они завербовали для занятий проституцией двух девушек. Одна из них была несовершеннолетней. За час с ней клиенты платили по 600 леев, и все деньги забирали сутенеры.

Другой девушке они отдавали половину заработка.