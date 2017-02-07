Девочка обрадовалась до слез, получив в подарок дробовик. ВИДЕО

В сети набирает популярность видео с девочкой, до слез обрадовавшейся, получив в подарок ружье 686 Silver Pigeon.

Реакция девочки настолько трогательная и искренняя, что ролик мгновенно стал вирусным, успев собрать за несколько дней более 4 миллионов просмотров.

Видео было обнародованно на официальной Facebook-странице итальянского производителя оружия Beretta. В кадр попал момент, когда ребенок плачет от счастья, обнимая свой дробовик. Со слезами радости на глазах она благодарит своих родителей за подарок.

Пользователи социальных сетей отреагировали на видео по-разному, отмечает korrespondent.net. Одни посчитали реакцию девочки неуместной, и отметили, что она слишком юна, чтобы иметь оружие.

"Это Америка — место, где вы не можете купить алкоголь или сигареты, если вам не исполнился 21 год, но вы можете иметь своё личное ружьё", - парировали американцы.