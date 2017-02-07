Американец 30 лет хранил редкую Ferrari в однокомнатной квартире

Житель Лос-Анджелеса несколько десятков лет хранил редкую модель Ferrari в квартире принадлежавшего ему жилого дома. Американец замуровал в «однушку» купе 250 GT PF 1959 года выпуска.

О спрятанной в голливудской квартире машине стало известно благодаря адвокату бывшего владельца. Юрист купил у него спорткар, который, как передает motor.ru, хранился в апартаментах примерно с середины 1980-х.

Американец спрятал автомобиль из опасений угона, поскольку считал Голливуд того времени не самым безопасным районом. Для этого ему потребовалось разобрать одну из стен жилища, а после собрать ее обратно.

В течение десятков лет он понемногу реставрировал «Феррари», покупая различные запчасти. Автомобиль при этом он установил на специальные стойки, чтобы тот не двигался в случае землетрясения.