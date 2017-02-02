Анджелина Джоли требует у бывшего мужа Брэда Питта ежемесячных алиментов в размере 100 тысяч долларов. Именно столько нужно актрисе, чтобы растить шестерых детей, которые после развода остались с матерью. Кроме того, звезда собирается делать взносы в основанный ей трастовый фонд.
Как рассказал источник в окружении актрисы, Джоли планирует получать от Питта 1,2 миллиона долларов ежегодно. 250 тысяч из них будут откладываться на образование 13-летнего Пакса, восьмилетних Вивьенн и Нокса, 12-летней Захары, 10-летней Шайло и 15-летнего Мэддокса.
По словам источника, Питт не против помогать детям такими деньгами, но хочет вносить средства непосредственно в траст-фонд, а не отдавать их бывшей жене.
Состояние 53-летнего Питта оценивается в 240 миллионов долларов, а 41-летней Джоли — в 160 миллионов. Ранее сообщалось, что актер выступал за совместную опеку над детьми после развода, а Джоли настаивала на единоличной.
Пара начала встречаться 2005 году и поженилась в 2014-м. О разводе знаменитости объявили в сентябре 2016-го, напоминает Вести.ру.
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|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул