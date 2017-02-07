Зоозащитники нашли в московских квартирах жирафа и маленького слона

Комитет Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды во время работы над законом о гуманном отношении к животным выяснил, что в квартирах жителей Москвы проживают не только хищные кошки, о чем было известно уже давно, но даже жираф и маленький слон.

С таким заявлением, как передает newsmsk.com, сегодня выступила председатель комитета Ольга Тимофеева.



"Как вы считаете, сколько собак и кошек можно держать в квартире? А слона можно держать? В Москве мы нашли ситуацию, когда в квартирах москвичей живут 300 кошачьих, которые являются дикими животными, мы нашли одного жирафа и одного маленького слона. Вопрос о слонах не должен вызывать улыбку, это факты, с которыми мы сегодня сталкиваемся", - подчеркнула Тимофеева.



Сейчас законопроект об ужесточении наказания за негуманное, жесткое отношение к животным готовится ко второму чтению в Госдуме РФ, которое состоится ближайшей весной.

"Но это будет закон не только о том, как животных защитить от людей, но и о том, как людей защитить от животных. Потому что если ты хочешь чем-то владеть, то человек должен нести ответственность. Ставится вопрос о чипировании животных в крупных городах, о постановке их в реестр", - подчеркнула парламентарий.