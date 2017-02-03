Продолжение скандала: как члены "Платформы Достоинство и правда" упрекают Нэстасе в трате денег партии. ВИДЕО

Лидер партии "Платформа Достоинство и правда" Андрей Нэстасе все чаще получает от идейных соратников упреки. Нэстасе обвинили в непоследовательности и неоправданных денежных поборах для фонда партии.

Последние два заседания Оргеевской парт-организации обернулись скандалами. Нэстасе обвинили в непоследовательности и неоправданных денежных поборах для фонда партии. В частности сам Нэстасе рассказал, что были собраны 50 тысяч евро.





Во время своего выступления перед членами партии, Нэстасе заявил: "Знаете, почему мы не тратим денег на себя? Потому что их нет!". На что за кадром можно услышать голос одно из присутствующих на собрании, который сказал: "Не верю". Очевидно, он не единственный, кто так считает, так как в последние месяцы партию покинули более 30 активистов из Оргеева.

"Я не могу знать о каждом члене партии. Сейчас, уже с точки зрения членов партии, конечно, есть намного больше проблем. Я говорил вам, у Аурела Писика из Яловен есть некоторые проблемы с семьей, детьми, дочерью. Сейчас все.И этот с севера, Сергей Чеботарь, попал в гражданскую проблему, а ее превратили в уголовную".



Нэстасе вспомнил и палаточный город в центре столицы: "Но хочу вас кое о чем спросить. Кто знает математику? С шестого сентября, пока мы не закрыли этот городок, не могли удержать его. Он был грязный, выходили люди и превращали его в свинарник".





В конце-концов Нэстасе признал, что партия полна разочарований.