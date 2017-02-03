Стороны конфликта на востоке Украины сообщают о продолжении обстрелов и новых жертвах. Согласно штабу операции украинских войск в Донбассе, за прошедшие сутки погибли четверо украинских военных, еще 17 получили ранения. Власти самопровозглашенной ДНР заявили об обстрелах Донецка и гибели двух мирных жителей.
Всего за сутки украинские военные зарегистрировали 114 обстрелов в Донбассе.
Самая серьезная ситуация сложилась в Авдеевке - пригороде Донецка, находящемся под украинским контролем. Как передает ВВС, Авдеевка оказалась в эпицентре самого серьезного обострения конфликта на востоке Украины за последние два года. Стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта.
Власти Донецкой области Украины обвинили вооруженные формирования самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в обстреле школы и стадиона в Авдеевке.
Сообщается, что в ходе обстрела школы был ранен британский фотожурналист Кристофер Нанн. Врачи днепропетровской больницы рассказали, что он лишился одного глаза.
В свою очередь, представитель командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сообщил Интерфаксу о том, что минувшей ночью Донецк подвергся массированному артобстрелу. По его словам, в городе погибли два мирных жителей и более 10 человек получили ранения.
Жители территорий, подконтрольных властям самопровозглашенных "народных республик", рассказали о том, что они видели передвижения колонн военной техники.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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РАК
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Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
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ЛЕВ
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Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
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Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СТРЕЛЕЦ
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Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул