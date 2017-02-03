В Авдеевке и Донецке – новые жертвы после ночных обстрелов

Стороны конфликта на востоке Украины сообщают о продолжении обстрелов и новых жертвах. Согласно штабу операции украинских войск в Донбассе, за прошедшие сутки погибли четверо украинских военных, еще 17 получили ранения. Власти самопровозглашенной ДНР заявили об обстрелах Донецка и гибели двух мирных жителей.

Всего за сутки украинские военные зарегистрировали 114 обстрелов в Донбассе.

Самая серьезная ситуация сложилась в Авдеевке - пригороде Донецка, находящемся под украинским контролем. Как передает ВВС, Авдеевка оказалась в эпицентре самого серьезного обострения конфликта на востоке Украины за последние два года. Стороны обвиняют друг друга в разжигании конфликта.

Власти Донецкой области Украины обвинили вооруженные формирования самопровозглашенной "Донецкой народной республики" в обстреле школы и стадиона в Авдеевке.

Сообщается, что в ходе обстрела школы был ранен британский фотожурналист Кристофер Нанн. Врачи днепропетровской больницы рассказали, что он лишился одного глаза.

В свою очередь, представитель командования самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин сообщил Интерфаксу о том, что минувшей ночью Донецк подвергся массированному артобстрелу. По его словам, в городе погибли два мирных жителей и более 10 человек получили ранения.

Жители территорий, подконтрольных властям самопровозглашенных "народных республик", рассказали о том, что они видели передвижения колонн военной техники.