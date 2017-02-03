США пригрозили жестким ответом на ядерную атаку КНДР

Соединенные Штаты предупредили Северную Корею о недопустимости использования ядерного оружия и о жестком ответе в случае его применения.

"Любая атака на США или на наших союзников будет отражена, и любое использование ядерного оружия не останется без ответа, который будет эффективным и сокрушительным", - заявил в четверг, 2 февраля, министр обороны США Джеймс Мэттис.

Заявление главы Пентагона было сделано перед встречей с министром национальной обороны Южной Кореи Хан Мин Гу. Мэттис подчеркнул важность двусторонних отношений между Вашингтоном и Сеулом и заверил правительство Южной Кореи в поддержке Соединенных Штатов в деле защиты южнокорейской демократии, пишет AFP.

Министр обороны США встретился также с премьер-министром Южной Кореи Хван Гё Аном, в настоящее время исполняющим обязанности главы государства, и с президентским секретарем по вопросам безопасности Ким Гван Чжином, передает dw.com

В сентябре 2016 года государственное телевидение КНДР сообщило об успешном испытании атомной бомбы, заявив, что теперь ядерная боеголовка может быть установлена на баллистическую ракету. Правительство страны указало, что испытание стало ответом на угрозы и санкции со стороны мирового сообщества и обещало и дальше развивать свою ядерную программу.