Как сообщает пресс-служба Национального центра по борьбе с коррупцией, Валериана Мынзата подозревают в вымогательстве. Адвокат обманным путём потребовал 20 тысяч евро у жены нашего соотечественника, осуждённого в России, пообещав ей взамен ускорить перевод супруга в Молдову.

Однако он утаил от женщины, что суд сектора Буюканы уже выдал соответствующее разрешение и Министерство юстиции запустило процедуру. Мынзат предложил клиентке оплатить услуги в два транша, но позже передумал и потребовал всю сумму сразу, заявив, что уже решил проблему. Мынзат все обвинения отвергает, заявляя, что это просто недоразумение.

"Мы заключили контракт о предоставлении юридических услуг. Но клиентка была недовольна результатами, которых добился адвокат. Это стандартная процедура, как только будут изучены все материалы, мы выскажемся. Есть контракт, есть чек, есть подтверждение. Я выезжал на место, лично там был", - заявил адвокат Валериан Мынзат.

Офицеры НЦБК прослушали телефонные разговоры адвоката и его клиентки. По их словам, исходя из телефонных бесед следует, что Мынзат проблему не решил и женщина потребовала деньги обратно. В четверг прокуроры антикоррупции совместно с офицерами НЦБК провели обыски в офисе подозреваемого.

Недавно Валериан Мынзат открыл новую адвокатскую контору неподалёку от 13-ой тюрьмы. В мае 2015-го адвоката приговорили к девяти годам заключения. Его обвинили в инсценировке ДТП, с целью получить от страховой компании 300 тысяч леев. Ранее адвокат работал в криминальной полиции. О Мынзате заговорили четыре года назад после того, как он подарил своей супруге на восьмое марта автомобиль Porche стоимостью в 50 тысяч евро. Затем он прославился в интернете своим профилем в соцсети Инстаграм.