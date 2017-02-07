Наследник империи Coca-Cola продал дом в США с огромной скидкой

Алки Дэвид — греческий миллиардер, телережиссер и наследник Hellenic Bottling Company, одной из крупнейших компаний-дистрибьюторов напитков Coca-Cola, — продал дом в калифорнийском городе Беверли-Хиллз за 25 миллионов долларов. Изначально бизнесмен планировал выручить за особняк в итальянском стиле 35 миллионов долларов.

Миллиардер приобрел дом на улице Саммит-драйв, где проживают многие голливудские знаменитости, в 2010 году. Сумма сделки тогда составила 16,5 миллиона долларов. Несколько лет спустя он присоединил к домовладению соседний участок, выкупив его за 1,6 миллиона.

Проданное Дэвидом имение занимает 40 соток. На участке есть бассейн с джакузи, зона барбекю, бар на открытом воздухе, дом на дереве. Главный особняк насчитывает 6 спален, 11 ванных комнат, 5 каминов. В нем есть винный погреб и кинозал. Имя покупателя объекта не раскрывается.

Алки Дэвид прославился своей эксцентричностью. В 2010 году он пообещал подарить миллион долларов тому, кто рискнет появиться голышом рядом Бараком Обамой, занимавшим тогда пост президента США, отмечает lenta.ru