Эстонцев призвали спасать ежей

Ежи в опасности. По крайней мере в Эстонии. Из-за теплой зимы колючие зверьки могут проснуться раньше обычного. Эстонский союз охраны природы дал гражданам рекомендации по их спасению.

Замеченного пробудившегося ежа просят обязательно отнести в тепло, напоить и обратиться за советом к Союзу охраны природы.

Подчеркивается, что ежей можно поить водой, но ни в коем случае нельзя давать им молоко. Кормить ежей предлагается сухим или влажным кормом для кошек, но только не кошачьим кормом с рыбой.

Подобрать ежа можно с помощью сложенного шарфа, плотных перчаток, одеяла, платка, сложенной газеты или пластикового пакета. Зимний, недавно проснувшийся еж обычно медленно реагирует и слабо сопротивляется.

Затем найденного ежа рекомендуют отнести в теплое помещение и тщательно его осмотреть, чтобы выяснить, нет ли у него травм. Отмечается, что, если еж пахнет странно, а не нормальным лесным запахом, нужно обязательно связаться с зоозащитниками — скорее всего, зверьку требуется медицинская помощь.

Ежа можно поселить в картонной или пластиковой коробке или небольшом помещении. После контакта с ежом нужно тщательно вымыть руки. К ежу нельзя пускать кошек, собак и детей.

Специалисты проконсультируют человека, нашедшего ежа, и при первой возможности доставят животное в приют, где о нем позаботятся опытные люди. Весной всех ежей вновь выпустят в природу, передает Моя планета.