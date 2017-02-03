Премьер встретился с руководством Ассоциации иностранных инвесторов

Премьер-министр Павел Филип провел встречу с руководством Ассоциации иностранных инвесторов в Молдове (FIA) - новым председателем совета директоров (FIA), Александрером Коссом, бывшим руководителем Ассоциации Ридой Текайя.

В ходе встречи были обсуждены проекты Ассоциация иностранных инвесторов на 2017 год, в том числе деятельности FIA в качестве председателя рабочей группы по стимулированию частных инвестиций и поддержки частных инвестиций в рамках Экономического совета при премьер-министре, передает Молдпрес.

Павел Филип отметил заинтересованность правительства по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны и подтвердил открытость правительства к конструктивному и открытому диалогу с бизнесменами. Премьер призвал представителей бизнеса работать совместно с правительством в разработке и продвижении некоторых политик, благоприятных для развития бизнеса, в том числе, в рамках Экономического совета при премьер-министре.

В свою очередь, представители Ассоциации иностранных инвесторов отметили, что чувствуют изменения к лучшему, которые произошли в бизнес-среде в результате правительственных решений, касающихся моратория на государственный контроль, сокращения количества организаций с функциями мониторинга, улучшения бизнес климата.

FIA является некоммерческой ассоциацией иностранных инвесторов и стремится внести свой вклад, совместно с государственными органами, в обеспечение более благоприятной среды для прямых иностранных инвестиций, посредством открытого диалога между различными заинтересованными сторонами.