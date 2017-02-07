Новая функция пока что доступна лишь части пользователей мобильной версии Facebook для Android и iOS. Меню Discover People расположено в нижней части панели навигации. При заходе в него приложение предложит пользователю обновить или дополнить информацию о себе в профиле, передает newsru.com.

Ниже расположен список запланированных и прошедших мероприятий. При выборе одного из них пользователь увидит не описание встречи, а список ее участников, которые не являются его друзьями. Помимо поиска среди участников встреч функция Discover People также позволяет находить интересных людей среди живущих в том же городе или работающих в той же компании.

"Зачастую бывает трудно узнать больше об окружающих людях, например когда вы приходите на новую работу, становитесь членом какого-то сообщества, собираетесь посетить то или иное мероприятие или переезжаете. Чтобы упростить эту задачу, мы запустили функцию Discover People, которая поможет лучше узнать людей, с которыми у вас есть что-то общее", - сообщил представитель Facebook.

TechCrunch отмечает, что новая функция может оказаться полезной для налаживания деловых связей и даже для поиска пары, заменяя собой популярный сервис Tinder. Запуск Discover People показывает, что Facebook ищет наилучший способ налаживания связей между живущими поблизости людьми с общими интересами.