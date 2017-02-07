Омских заключенных перевоспитывают йогой

Руководство исправительной колонии N3 в Омской области решило вернуть заключенных на "путь истинный" с помощью йоги. В учреждении открыли кружок, где уже занимаются 10 осужденных по видеоурокам, сообщает региональное УФСИН.

"Занятие йогой помогает осужденным стабилизировать свое психоэмоциональное состояние, ведь нахождение в местах лишения свободы накладывает отпечаток на каждого, кто отбывает наказание в виде лишения свободы, - комментирует заместитель начальника колонии Алексей Голиков. - Мы уже сегодня видим результат. Осужденные меньше нарушают режим содержания, становятся более уравновешенными".



"Я раньше слышал, что существует такой вид спорта, как йога, - приводятся в сообщении слова одного из участников кружка. - Но никогда не интересовался. Впервые начал заниматься йогой в колонии. Мне очень нравится. Сначала и руки дрожали, и ноги. Где-то с пятнадцатого занятия стало проще. Йога - это очень хорошая релаксация".



В отечественных колониях придумывают различные способы перевоспитания осужденных: где-то заключенных приобщают к творчеству, в других местах "в воспитательных целях" разводят экзотических животных, отмечает newsru.com.