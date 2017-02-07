Австралийский пляж заполнили тысячи медуз

На пляж города Брисбена (Квинсленд, Австралия) утренним приливом вынесло тысячи голубых медуз Catostylus mosaicus. По словам морского биолога и специалиста по медузам Лизы-Энн Гершвин, за 25 лет наблюдений она ни разу не видела столько медуз на берегу.

Медузы плохо контролируют направление своего движения: обычно их переносят течение и ветер. Поэтому иногда, когда большие группы этих кишечнополостных оказываются вблизи берега и ветер гонит их в сторону суши, животные оказываются на берегу, где быстро высыхают, не оставляя следов.

Чтобы на берегу оказалось сразу очень много медуз, должны были сложиться особые условия: обилие пищи в прибрежных водах привлекло медуз, а сочетание течения, сезонных северных ветров и прилива привело к тому, что их водянистые тела оказались на песке.

Ученые утверждают, что пляж, усеянный медленно высыхающими медузами Catostylus mosaicus совершенно безопасен: этот вид почти не ядовит, в отличие от многих других медуз, контакт с которыми может закончиться для человека весьма плачевно, передает nat-geo.ru.