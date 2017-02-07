В Италии создали круглого робота-носильщика

Итальянская компания Piaggio, некогда выпустившая легендарный скутер Vespa, разработала робота-носильщика, который способен перевозить багаж владельца, следуя за ним в автономном режиме.

Как передает newsru.com, робот, получивший имя Gita, представляет собой круглое двухколесное устройство высотой 66 сантиметров. В его верхней части находится дверца с кодовым замком, открывающая специальный отсек для багажа. Gita может перевозить груз весом до 18 кг, постоянно следуя за владельцем со скоростью до 35 км/ч, что позволяет использовать робота при езде на роликах или велосипеде. Встроенная батарея обеспечивает Gita до восьми часов работы при движении со скоростью 5 км/ч.



Для отслеживания владельца Gita при помощи четырех встроенных стереокамер ориентируется на специальный пояс с датчиками, который необходимо надевать поверх одежды. Робота, оснащенного системой избегания препятствий, также можно запрограммировать на движение по заданному маршруту. При этом он способен делать остановки в нужных точках, что позволяет использовать его в качестве курьера.

По словам разработчиков Gita, в этом году робот будет проходить пилотные испытания. О сроках его возможного выхода на рынок не сообщается.