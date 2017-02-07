В центре Москвы собаки насмерть загрызли пенсионерку

Неподалеку от станции метро "Курская" в Москве было обнаружено тело женщины 1937 года рождения. При осмотре тела зафиксированы множественные рваные раны, характерные при нападении собак. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на столичное управление СК РФ.

Тело было найдено на территории одного из государственных учреждений на улице Казакова. В настоящее время сотрудники правопорядка проверяют правила содержания четырех собак, которые использовались частным охранным предприятием для охраны территории, передает newsru.com.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на неназванные источники, изначально следователи не могли понять, когда были получены женщиной травмы - при жизни или после смерти. Однако в ходе осмотра криминалисты сделали вывод, что травмы были нанесены, когда пенсионерка была жива.

Расследование ведется по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). На месте работают следователи и криминалисты. Сотрудники СК опрашивают возможных очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

