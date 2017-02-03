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Суд в Иране постановил ослепить на один глаз женщину
// фото: gs.by
13:59, 03 Feb 2017
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Суд Ирана вынес приговор женщине, которая признана виновной в нападении. Злоумышленница облила другую женщину кислотой, после чего потерпевшая потеряла зрение.

Иранская Фемида определила подсудимой наказание, руководствуясь принципом талиона ("око за око, зуб за зуб"), сохранившимся в законах шариата под названием "кесас". В итоге суд высшей инстанции приговорил ее к ослеплению на один глаз, выплате компенсации и семи годам тюремного заключения, передает Reuters со ссылкой на иранское информагентство Tasnim.

Суд не определил сроки исполнения приговора. Как отмечает Reuters, в подобных случаях могут учесть и позицию потерпевших, а также членов их семей. Они могут попросить отменить физическое наказание, сообщает РИА "Новости".

По словам активиста Мухаммеда Суризада, представителям общественности уже удалось убедить потерпевшую сторону проявить милосердие к осужденной.

Как следует из материалов уголовного дела, осужденная облила кислотой женщину по имени Сима в городе Дехдешт провинции Кохгилуйе в 2015 году. Пострадавшая получила химические ожоги лица, передает newsru.com.

"Кислотные атаки" широко распространены в Иране, но до наказания по принципу талиона в таких случаях доходит редко. Например, в 2011 году женщина, которую отвергнутый жених облил кислотой и ослепил, простила его в последний момент. В итоге преступник избежал наказания в виде ответного ослепления кислотой. Мужчину помиловали в тот момент, когда хирурги уже готовились исполнить приговор.

К "кесасу" могут приговорить и за убийство. В этом случае семья жертвы также может потребовать ответной смерти убийцы или попросить сохранить ему жизнь, если обвиняемый выплатил материальную компенсацию
 




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