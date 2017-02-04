Автокатастрофа случилась сегодня около шести утра. На трассе Житомир-Могилев-Подольский столкнулись два пассажирских автобуса, микроавтобус и легковой автомобиль.

По предварительным данным, MAN ехал в направлении Могилев-Подольского, за ним – Ford и пассажирский автобус Setra. Водитель последнего не справился с управлением из-за гололедицы, врезался в Ford, который, в свою очередь, вылетел на встречную полосу и столкнулся с Mercedes и автобусом MAN, пишет korrespondent.net.

Автобусы выполняли рейсы Москва-Унгены и Москва-Сороки. Погибший - водитель унгенского автобуса, который вылетел с трассы и врезался в дерево. В одном автобусе находились десять пассажиров, в другом - семь. Никто из них не пострадал. По факту аварии открыто уголовное дело.