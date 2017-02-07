В Египте арестовали завербованного ИГ россиянина

В Египте поместили под арест гражданина России, который, по утверждению правоохранителей, был завербован боевиками террористической группировки "Исламское государство". Информацию передает ТАСС со ссылкой на издание Al Youm.

Представитель прокуратуры египетской столицы сообщил, что россиянина задержали на 15 суток "для проведения расследования", передает newsru.com. Арест был санкционирован судом в Каире. В заявлении прокуратуры по данному поводу говорилось, что россиянина обвиняют в подготовке к совершению терактов на территории Египта.

В ходе обыска в квартире подозреваемого по прозвищу "Абдель Хамид Руслан" полиция обнаружила камуфляжную форму. На изъятых мобильном телефоне и ноутбуке была обнаружена его переписка с представителями руководства ИГ. Она подтвердила, что россиянин получал деньги от боевиков, а также инструкции о том, как совершить теракты. В компьютере были также найдены видеозаписи выступлений главаря группировки Абу Бакра аль-Багдади и фотографии с лидерами террористической группировки.

Во время следственных мероприятий было установлено, что гражданин РФ был завербован террористами, проходил обучение диверсионной деятельности в их лагерях в Сирии, куда он попал через Турцию. После этого он вернулся в Египет, снял комнату в столичном районе Тагамму аль-Хамис и планировал террористические акции.

Российские дипломаты подтвердили ТАСС информацию о задержании россиянина. Однако никакой другой информации правоохранительными органами Египта в диппредставительство предоставлено не было.



