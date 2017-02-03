По случаю празднования 25-летия установления молдавско-турецких дипломатических отношений министры иностранных дел Молдовы и Турции Мевлют Чавушоглу обменялись поздравительными посланиями.
Министр Андрей Галбур отметил, что 25 лет сотрудничества между двумя странами познали отличный уровень развития, подчеркнув, что в соответствующий период были проведены ряд важнейших мероприятий, которые оказали благотворное влияние на дружественные отношения между Молдовой и Турецкой Республикой. Глава молдавской дипломатии выразил благодарность за предоставленную Республике Молдова техническую и финансовую помощь, в том числе, АТО Гагаузии, посредством Турецкого агентства по международному сотрудничеству и развитию (TIKA). Также, молдавский чиновник поблагодарил турецкого коллегу за открытый диалог во время своего визита в Турцию, подчеркнув, что это откроет путь для большего количества инициатив, направленных на установление стратегического партнерства между нашими странами.
Министр Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что за 25 лет, отношения между Молдовой и Турцией развивались и укреплялись во всех областях. Он также отметил, что Республика Молдова является особенным партнером и очень близким соседом Турции, уточнив, что и гагаузы являются мостом дружбы между нашими странами. Вместе с тем, турецкий чиновник, сослался и на организацию в 2017 г. рядя мероприятий, посвященных этой годовщине, среди которых он отметил визит в Молдову президента Турецкой Республики Таийпа Реджепа Зрдогана, события, которые внесут значительный вклад в развитии отношений между нашими странами.
По случаю празднования 25-летия установления молдавско-турецких дипломатических отношений, в Молдове состоялся официальный запуск марки, штампа с особой облитерацией и конверта, выпущенного специально по этому случаю Почтой Молдовы, передает Молдпрес.
Также, обмен поздравительными посланиями состоялся и между: президентом Республики Молдова Игорем Додоном и президентом Турецкой Республики Таийпом Реджепом Зрдоганом, премьер-министром Павлом Филипом и премьер-министром Турецкой Республики Бинали Йылдырымом, председателем парламента Республики Молдова Андрианом Канду и председателем Великого национального собрания Турецкой Республики Исмаилом Кахраманом.
Молдова установила дипломатические отношения с Турецкой Республикой 3 февраля 1992 года.
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|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул