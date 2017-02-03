Доходы от приватизации в 2016 году возросли почти в 10 раз

В 2016 г. в бюджет поступило от приватизации и разгосударствления публичной собственности 321,6 млн. леев, против 36,7 млн. годом ранее.

Как сообщает noi.md со ссылкой на отчет агентства публичной собственности, за год было проведено три раунда приватизации, в ходе которых было выставлено на продажу 68 объектов собственности, в том числе 28 пакетов акций на аукционах, 22 объекта на коммерческом конкурсе, 17 объектов на аукционах с молотка и два - на инвестиционном конкурсе.



Удалось продать пять объектов: госпредприятие по ремонту и эксплуатации автомобилей и Центр обучения и производства, три здания незавершенного строительства (Торговый центр в селе Дезгинжя, Гагаузия; Клуб с инженерными сетями села Хородиште, район Кэлэрашь; Амбулатория села Кодрянка, района Стрэшень).



Также реализованы пакеты акций государства в акционерных обществах Aeroport Catering (100%), Тараклийском Amelioratorul (99,385%), столичном магазине UNIC (85,45%) и Бардарском визнзаводе (0,005%).



Кроме того, была утверждена приватизация 29 нежилых помещений, сданных в наем, заключены 15 договоров купли-продажи земельных участков, прилегающих к объектам частной собственности. Затраты на разгосударствления и постприватизационную деятельность составили 744,8 тыс. леев.

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