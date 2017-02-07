Российская компания ищет туриста-экстремала для отдыха с "максимальным отрывом"

Российская компания, которая занимается агрегацией предложений от страховых компаний, разместила вакансию «тестировщика страховых случаев» на сайте HeadHunter.

Как говорится в объявлении, компанию интересует частота рисков страховых случаев при «максимально интересном отдыхе», а также детали взаимодействия со страховыми компаниями в таких случаях.

Соискателям обещают регулярные путешествия за счёт компании «с максимальным отрывом» и страховкой, которая покрывает все риски. В качестве возможного времяпрепровождения на отдыхе предлагается прыгнуть с парашютом, разбить прокатные машины или поплавать с акулами.

Однако отмечается, что иногда придётся и работать, так как агрегатору прежде всего интересно узнать об уровне сервиса, которые обеспечивают страховые компании во время путешествий.

TJ удалось связаться с пресс-службой «Сравни.ру», там подтвердили, что вакансия действительно существует и открыта на три месяца.

"Мы действительно ищем специалиста, который помог бы оценить качество сервиса разных страховых компаний при наступлении страховых случаев. Вакансия проектная и открыта всего на три месяца. Новый сотрудник поможет «Сравни.ру» контролировать и улучшать работу страховых компаний, представленных на сайте. Также мы хотим ставить в поисковой выдаче первыми те страховые, которые покажут лучший сервис и качество работы," - сообщили в пресс-службе.

От соискателей требуется наличие водительских прав категорий А и B, английский язык уровня Upper Intermediate, плюсом будут увлечения экстремальными видами спорта.

Помимо оплаты всех счетов на авиа-перелёты, проживание, питание и экстремальный отдых, компания будет платить кандидату от 150 до 250 тысяч рублей в месяц в зависимости от нагрузки и результатов тестирования.