Автомобильный вор был пойман на месте преступления на Чеканах

Автомобильный вор был пойман с поличным в столичном секторе Чеканы.

Как сообщает noi.md, инцидент произошел на улице Петра Заднипру. Во время ночного патрулирования мобильный экипаж полиции заметил, как мужчина проник в припаркованный автомобиль. На него сразу надели наручники. Экипаж полиции вызвал на место оперативную группу для сбора доказательств.



В автомобиле 31-летнего мужчины было обнаружено несколько украденных магнитофонов и другие украденные вещи.

Мужчина был доставлен в полицейский участок по подозрению в краже. Ему грозит штраф в размере 13 тысяч леев, неоплачиваемый труд в пользу общества или лишение свободы на срок до 2-х лет.