Кайли Миноуг разорвала помолвку с молодым женихом

48-летняя австралийская певица и актриса Кайли Миноуг сообщила в своем "Инстаграме", что разорвала помолвку с британским актером Джошуа Сассом. Жених моложе ее на 20 лет, что, однако, не мешало страстному роману.

Однако пара все же решила расстаться, чтобы дальше каждый шел по жизни своим путем. Как пишет The Telegraph, Миноуг решила расстаться с женихом, потому что заподозрила его в измене.

Кайли и Джошуа познакомилась в 2015 году на съемках сериала "Галавант", где Сасс играл главную роль, а Миноуг была приглашенной звездой, передает Вести.ру.

О своей помолвке они объявили в феврале 2016 года, не преминув, однако, сделать заявление, что не поженятся до тех пор, пока в Австралии не примут закон о легализации однополых браков.