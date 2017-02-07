Подразделение Land Rover Classic, специализирующееся на охране творческого наследия бренда, анонсировало проект Reborn. В рамках этого проекта компания построит десяток Range Rover модели 1970-х годов и продаст их по цене новых "Рейнджей".
Речи о строительстве "с нуля" не идет: Land Rover Classic планирует скрупулезно восстановить десять внедорожников, выпущенных более сорока лет назад, отмечает АвтоВести. Сделают это специалисты с использованием оригинальных запчастей и по исторически достоверным чертежам. Предполагается, что каждый Range Rover Reborn после этой процедуры станет коллекционной ценностью.
Весь десяток "новых" внедорожников выкрасят в один и тот же цвет – Bahama Gold – и снабдят одним и тем же двигателем, 3,5-литровым V8 мощностью 132 л.с. и 251 Нм крутящего момента. Работать ему предстоит с четырехступенчатой механикой и системой полного привода. Кроме того, внедорожники оснастят блокируемым центральным дифференциалом.
В данный момент специалисты Land Rover Classic озабочены поиском "доноров", пригодных для восстановления. Каждый Range Rover Reborn будет выставлен на продажу по цене 135 000 фунтов (более 170 000 долларов).
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