В Land Rover возродили модель 70-х годов прошлого века

Подразделение Land Rover Classic, специализирующееся на охране творческого наследия бренда, анонсировало проект Reborn. В рамках этого проекта компания построит десяток Range Rover модели 1970-х годов и продаст их по цене новых "Рейнджей".

Речи о строительстве "с нуля" не идет: Land Rover Classic планирует скрупулезно восстановить десять внедорожников, выпущенных более сорока лет назад, отмечает АвтоВести. Сделают это специалисты с использованием оригинальных запчастей и по исторически достоверным чертежам. Предполагается, что каждый Range Rover Reborn после этой процедуры станет коллекционной ценностью.

Весь десяток "новых" внедорожников выкрасят в один и тот же цвет – Bahama Gold – и снабдят одним и тем же двигателем, 3,5-литровым V8 мощностью 132 л.с. и 251 Нм крутящего момента. Работать ему предстоит с четырехступенчатой механикой и системой полного привода. Кроме того, внедорожники оснастят блокируемым центральным дифференциалом.

В данный момент специалисты Land Rover Classic озабочены поиском "доноров", пригодных для восстановления. Каждый Range Rover Reborn будет выставлен на продажу по цене 135 000 фунтов (более 170 000 долларов).