Перовский суд Москвы в четверг привлек родителей певицы Жанны Фриске и ее малолетнего сына, представлять которого будет его отец Дмитрий Шепелев, в качестве соответчиков по иску "Русфонда" о взыскании денежных средств, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы.
"Привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц Ольгу и Владимира Фриске, а также Платона Шепелева, представителем которого в суде является Дмитрий Шепелев", - сказал судья. Следующее заседание назначено 28 февраля, передает ТАСС.
В ходе заседания в четверг представитель "Русфонда" Иван Шиенок уточнил исковые требования и просил привлечь в качестве соответчиков родных известной певицы. "Наследство принято родителями и сыном Жанны Фриске, мы хотим уточнить ответчика в иске", - пояснил юрист. Кроме того, представитель благотворительной организации приобщил к делу постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, касающегося проверки расходования пожертвованных на лечение певицы денег.
Как пояснили ранее в "Русфонде", близкие певицы, которые должны были получить наследство, принимали активное участие в сборе средств на ее лечение, обращались за помощью в "Русфонд", выступали в многочисленных телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг. Теперь организация пытается с помощью суда добиться отчета о расходовании этих денег.
Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы. "Согласно документам, предоставленным "Русфонду", на лечение Жанны была потрачена лишь небольшая часть (4,12 млн рублей) из всего собранных 25 млн рублей. Наши попытки определить точные суммы, потраченные на лечение, успехом не увенчались", - отмечают в благотворительной организации. Таким образом, сумма исковых требований составляет немногим более 20 млн рублей.
Известная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года на 41-м году жизни. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.
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Би-би-си, Сеул