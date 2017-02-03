Ученые: работать больше 39 часов в неделю опасно для здоровья

Во многих странах максимальная продолжительность рабочей недели составляет 48 часов. Тем временем, специалисты из Австралийского национального университета выяснили: чтобы избежать проблем со здоровьем, нужно работать не больше 39 часов в неделю.

Ученые проанализировали данные около 8000 австралийцев, передает meddaily.ru. Исследователи установили, что продолжительность рабочей недели должна составлять максимум 39 часов. Специалисты приняли во внимание другие обязанности людей и пришли к выводу: без вреда для здоровья женщины могут работать 34 часа в неделю, а мужчины - до 47 часов в неделю.



По словам ученых, чем больше человек работает, тем меньше времени у него остается на правильное питание и уход за собой. Женщины уделяют больше времени домашним обязанностям, чем мужчины.

Кроме того, несмотря на то, что женщины по своей квалификации в целом не уступают мужчинам, они, как правило, зарабатывают меньше и менее независимы на работе по сравнению с представителями сильного пола. Поэтому женщины подвержены большему риску проблем со здоровьем из-за сверхурочной работы.