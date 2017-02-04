В полиции говорят, что воры выбирали дорогие машины, припаркованные на улице. Они снимали номерные знаки и оставляли на лобовом стекле записку с номером телефона. Вернуть таблички они обещали после того, как им на счет переведут 150 евро. Двое автовладельцев заплатили.

При обысках в домах подозреваемых полицейские изъяли мобильные телефоны и компьютеры. У одного из них нашли пистолет.

Преступникам - от 19 до 21 года, они задержаны на трое суток. За кражи и шантаж им грозит штраф до 19 тысяч леев или до пяти лет тюрьмы.