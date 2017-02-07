Спасатель принял роды у незнакомки и удочерил новорожденную

Западные СМИ рассказывают удивительную историю пожарного Марка Хаддена из американского штата Южная Каролина, который принял роды у незнакомой женщины, а через несколько часов удочерил новорожденную, поскольку мать девочки отказалась от нее сразу после появления на свет.

Эта история произошла еще в 2011 году, но стало известно о ней только сейчас, передает Вести.ру. Бригада Хаддена прибыла по вызову к рожающей женщине. У них не было времени везти роженицу в больницу, поэтому пожарному, у которого к тому моменту уже было двое детей, пришлось принять роды самостоятельно.

Мать назвала малышку Грейс, однако через несколько часов Хаддену сообщили, что та отдала девочку на удочерение. И тогда спасатель, принявший роды, решил удочерить малютку.

Жена пожарного также с восторгом восприняла идею об удочерении малышки, так как до у этого у них были только сыновья. Сейчас девочке больше пяти лет, родители говорят, что не воспринимают Грейс как приемную дочь. "Она неотъемлемая часть нашей семьи, мы крепко дружим", — заявил Хадден.