Бывший премьер-министр Норвегии Хьель Магне Бунневик был задержан в вашингтонском аэропорту имени Даллеса и допрошен в связи с тем, что он посещал Иран в 2014 году. Об этом рассказал экс-премьер в интервью ABC 7.
По его словам, он прилетел в США из Европы вечером в четверг, 2 февраля. Его задержали после того, как на паспортном контроле сотрудник таможни увидел отметку, что он посещал Иран. Бунневик отметил, что в его паспорте также указано, что он был премьер-министром Норвегии, которая является союзником США, передает РБК.
«Конечно, я очень понимаю опасения США пропустить террориста в страну», — сказал бывший премьер-министр. Но также отметил, что было очевидно, что он не является террористом.
«Для них должно было быть достаточно того, что у меня был дипломатический паспорт, и я не представляю угрозы для страны, чтобы удерживать меня», — отметил Бунневик. По его словам, его поместили в комнату с путешественниками из Ближнего Востока и Африки. Бунневик рассказал, что ему пришлось сидеть и ждать на протяжении 40 мин, а потом его расспрашивали про путешествие в Иран в 2014 году около 20 мин.
Экс-премьер Норвегии сообщил, что он президент правозащитной организации The Oslo Center, а в 2014 году он посещал Иран, чтобы принять участие в конференции по правам человека.
Бунневик пояснил, что повышенное внимание спецслужб связано не с запретом президента США Дональда Трампа на въезд мигрантов из мусульманских стран, а с законом, который был принят еще при Бараке Обаме в 2015 году на волне террористических атак в Калифорнии и Париже и был направлен на повышение защиты США от террористов.
По данному закону в отношении граждан из 38 стран, у которых с США был введен безвизовый режим, включая Норвегию, действуют специальные ограничения. Они заключается в том, что виза необходима для тех граждан, которые ранее были в Иране, Ираке, Судане, Сирии, Ливии, Сомали и Йемене. Но есть некоторые исключения, которые действуют от случая к случаю, для тех, кто посещал названные страны от имени международных или региональных организаций.
Бунневик занимал должность премьер-министра Норвегии дважды: в 1997–2000 годах и 2001–2005 годах.
Комментарии
- Президент Франции поблагодарил военных за решительные действия у Лувра
- В Киеве залили краской и заварили двери банка РФ
- Суд в Иране постановил ослепить на один глаз женщину
- США пригрозили жестким ответом на ядерную атаку КНДР
- В Авдеевке и Донецке – новые жертвы после ночных обстрелов
- В Лувре военный открыл огонь по человеку с ножом
- Бунт в тюрьме в Делавэре подавлен, один заложник погиб
- В Британии группу финансистов осудили за мошенничество
- Путин освободил от должностей 17 генералов силовых ведомств
- Правительство Британии опубликовало план "брексита"
- Экс-премьера Норвегии задержали в аэропорту Вашингтона, приняв его за потенциального террориста
- Спасатель принял роды у незнакомки и удочерил новорожденную
- Верни номера за 150 евро: группу молодых людей задержали за незаконный "бизнес"
- Ученые: работать больше 39 часов в неделю опасно для здоровья
- "Правжизнь Telegram": в России заработал православный мессенджер
- Американец 30 лет хранил редкую Ferrari в однокомнатной квартире
- Сбитый автобусом юноша истек кровью на глазах у зевак с фотоаппаратам
- Зоозащитники нашли в московских квартирах жирафа и маленького слона
- Как Платон и Попушой отмывали деньги из молдавских банков
- Продолжение скандала: как члены "Платформы Достоинство и правда" упрекают Нэстасе в трате денег партии. ВИДЕО
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул