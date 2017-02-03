Экс-премьера Норвегии задержали в аэропорту Вашингтона, приняв его за потенциального террориста

Бывший премьер-министр Норвегии Хьель Магне Бунневик был задержан в вашингтонском аэропорту имени Даллеса и допрошен в связи с тем, что он посещал Иран в 2014 году. Об этом рассказал экс-премьер в интервью ABC 7.

По его словам, он прилетел в США из Европы вечером в четверг, 2 февраля. Его задержали после того, как на паспортном контроле сотрудник таможни увидел отметку, что он посещал Иран. Бунневик отметил, что в его паспорте также указано, что он был премьер-министром Норвегии, которая является союзником США, передает РБК.

«Конечно, я очень понимаю опасения США пропустить террориста в страну», — сказал бывший премьер-министр. Но также отметил, что было очевидно, что он не является террористом.

«Для них должно было быть достаточно того, что у меня был дипломатический паспорт, и я не представляю угрозы для страны, чтобы удерживать меня», — отметил Бунневик. По его словам, его поместили в комнату с путешественниками из Ближнего Востока и Африки. Бунневик рассказал, что ему пришлось сидеть и ждать на протяжении 40 мин, а потом его расспрашивали про путешествие в Иран в 2014 году около 20 мин.

Экс-премьер Норвегии сообщил, что он президент правозащитной организации The Oslo Center, а в 2014 году он посещал Иран, чтобы принять участие в конференции по правам человека.

Бунневик пояснил, что повышенное внимание спецслужб связано не с запретом президента США Дональда Трампа на въезд мигрантов из мусульманских стран, а с законом, который был принят еще при Бараке Обаме в 2015 году на волне террористических атак в Калифорнии и Париже и был направлен на повышение защиты США от террористов.

По данному закону в отношении граждан из 38 стран, у которых с США был введен безвизовый режим, включая Норвегию, действуют специальные ограничения. Они заключается в том, что виза необходима для тех граждан, которые ранее были в Иране, Ираке, Судане, Сирии, Ливии, Сомали и Йемене. Но есть некоторые исключения, которые действуют от случая к случаю, для тех, кто посещал названные страны от имени международных или региональных организаций.



Бунневик занимал должность премьер-министра Норвегии дважды: в 1997–2000 годах и 2001–2005 годах.