Сирийский город Ракка отрезан от водоснабжения

Сирийский город Ракка, находящийся под контролем экстремистской группировки "Исламское государство" оказался отрезанным от водоснабжения.

Сообщения о прекращении подачи воды в осажденный город, распространенные государственными СМИ Сирии и подконтрольным радикальным исламистам агентством Амак, подтверждают активисты движения "Ракку убивают в тишине" и базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Как сообщают очевидцы в городе, главный трубопровод, снабжающий Ракку водой, был поврежден в результате бомбардировок авиации стран-участниц возглавляемой США коалиции.

Активисты движения "Ракку убивают в тишине" сообщают, что авиаудары наносились по объектам инфраструктуры. В числе прочих был поврежден и один из мостов, по которому проходил водопровод, передает ВВС.

Ракка с января 2014 года находится под контролем боевиков "Исламского государства" и считается главным оплотом джихадистов в Сирии. Наступление на город поддерживаемой американской авиацией повстанческой коалиции, в которую входят курдские отряды, началось в ноябре 2016 года.

Представитель курдских сил сообщил на этой неделе агентству Рейтер, что ближайшей целью военной операции в районе Ракки является блокировка всех путей доставки помощи боевикам ИГ.