Сирийский город Ракка, находящийся под контролем экстремистской группировки "Исламское государство" оказался отрезанным от водоснабжения.
Сообщения о прекращении подачи воды в осажденный город, распространенные государственными СМИ Сирии и подконтрольным радикальным исламистам агентством Амак, подтверждают активисты движения "Ракку убивают в тишине" и базирующийся в Лондоне Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.
Как сообщают очевидцы в городе, главный трубопровод, снабжающий Ракку водой, был поврежден в результате бомбардировок авиации стран-участниц возглавляемой США коалиции.
Активисты движения "Ракку убивают в тишине" сообщают, что авиаудары наносились по объектам инфраструктуры. В числе прочих был поврежден и один из мостов, по которому проходил водопровод, передает ВВС.
Ракка с января 2014 года находится под контролем боевиков "Исламского государства" и считается главным оплотом джихадистов в Сирии. Наступление на город поддерживаемой американской авиацией повстанческой коалиции, в которую входят курдские отряды, началось в ноябре 2016 года.
Представитель курдских сил сообщил на этой неделе агентству Рейтер, что ближайшей целью военной операции в районе Ракки является блокировка всех путей доставки помощи боевикам ИГ.
Комментарии
- Массовое ДТП в Польше: столкнулись 24 авто, есть пострадавшие
- США вводят новые санкции против Ирана после запуска ракеты
- Экс-премьера Норвегии задержали в аэропорту Вашингтона, приняв его за потенциального террориста
- Президент Франции поблагодарил военных за решительные действия у Лувра
- В Киеве залили краской и заварили двери банка РФ
- Суд в Иране постановил ослепить на один глаз женщину
- США пригрозили жестким ответом на ядерную атаку КНДР
- В Авдеевке и Донецке – новые жертвы после ночных обстрелов
- В Лувре военный открыл огонь по человеку с ножом
- Бунт в тюрьме в Делавэре подавлен, один заложник погиб
- В лесу нашли тело пропавшей неделю назад москвички: вероятно, она замерзла насмерть
- На Аравийском полуострове выпал снег
- Врачи извлекли из черепа женщины живого таракана. ВИДЕО
- В Индии мошенники заработали полмиллиарда долларов на "лайках" в соцсетях
- Массовое ДТП в Польше: столкнулись 24 авто, есть пострадавшие
- Американец 30 лет хранил редкую Ferrari в однокомнатной квартире
- Зоозащитники нашли в московских квартирах жирафа и маленького слона
- Продолжение скандала: как члены "Платформы Достоинство и правда" упрекают Нэстасе в трате денег партии. ВИДЕО
- Спасатель принял роды у незнакомки и удочерил новорожденную
- Джоли требует у Питта 100 тысяч долларов алиментов в месяц
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Вы постепенно утратите чувство уверенности в себе. Ваша расторопность позволит взяться за несколько дел сразу и каждое довести до конца. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня проявите мудрость и выдержку. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Уделите особое внимание разминке или откажитесь от занятий и просто прогуляйтесь по свежему воздуху. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня волнующая Вас проблема предстанет перед Вами в полном объеме. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Чем сложнее Ваша задача, тем лучше Вы ее реализуете. Будьте осторожны с электроприборами.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Возможна встреча с человеком, с которым Вы некогда были связаны по работе и не виделись очень давно. Вероятно получение премии.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Работы окажется снова в избытке, но она, как никогда, Вас раздражает и утомляет. Но не принимайте все так близко к сердцу.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День не способствует нахождению общего языка с представителями власти. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, именно этот день позволит Вам прийти к согласию с партнёром или обрести мир в душе. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не исключено неожиданное предложение или встреча с давним партнером по бизнесу. Тщательней контролируйте возросшую обидчивость, чтобы избежать ссор дома. Перегрузки чреваты нервным срывом.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня возможны перемены. Влиятельные люди помогут вашему продвижению по службе. В конце дня возможен неожиданный поворот событий, будьте начеку - ситуация может выйти из-под контроля. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День будет отмечен высокой активностью. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул