США вводят новые санкции против Ирана после запуска ракеты

Администрация Дональда Трампа ввела санкции против 13 частных лиц и 12 компаний в Иране после недавнего испытания баллистической ракеты.

Американское казначейство также сообщило, что некоторые из людей и организаций, попавших под санкции, базируются в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливане и Китае, передает ВВС.

1 февраля власти Ирана подтвердили, что страна провела испытание баллистической ракеты средней дальности, заявив, что это не является нарушением ядерного соглашения с мировыми державами.

После этого советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Вашингтон выносит Тегерану официальное предупреждение.

Сам президент Трамп написал в "Твиттере": "Иран играет с огнем - они не ценят, каким добрым был к ним президент Обама. Не я!".

Однако Иран в ответ заявил, что не будет уступать "бесполезным" американским угрозам от "несведущего человека".

С 2015 года, когда было достигнуто соглашение с Тегераном по ядерной программе, Иран уже несколько раз проводил аналогичные испытания. Во время президентства Обамы Белый дом заявлял, что изучает обстоятельства данных инцидентов.

Резолюция СБ ООН от 20 июля 2015 года призывает Тегеран отказаться от испытаний баллистических ракет, способных нести ядерный заряд. Иран утверждает, что у него нет ядерного оружия.