Администрация Дональда Трампа ввела санкции против 13 частных лиц и 12 компаний в Иране после недавнего испытания баллистической ракеты.
Американское казначейство также сообщило, что некоторые из людей и организаций, попавших под санкции, базируются в Объединенных Арабских Эмиратах, Ливане и Китае, передает ВВС.
1 февраля власти Ирана подтвердили, что страна провела испытание баллистической ракеты средней дальности, заявив, что это не является нарушением ядерного соглашения с мировыми державами.
После этого советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн заявил, что Вашингтон выносит Тегерану официальное предупреждение.
Сам президент Трамп написал в "Твиттере": "Иран играет с огнем - они не ценят, каким добрым был к ним президент Обама. Не я!".
Однако Иран в ответ заявил, что не будет уступать "бесполезным" американским угрозам от "несведущего человека".
С 2015 года, когда было достигнуто соглашение с Тегераном по ядерной программе, Иран уже несколько раз проводил аналогичные испытания. Во время президентства Обамы Белый дом заявлял, что изучает обстоятельства данных инцидентов.
Резолюция СБ ООН от 20 июля 2015 года призывает Тегеран отказаться от испытаний баллистических ракет, способных нести ядерный заряд. Иран утверждает, что у него нет ядерного оружия.
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ОВЕН
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Сегодня Вы будете чересчур раздражительными, полностью подчинитесь переменчивому настроению. Не исключено, что подведут те, на кого Вы надеялись. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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БЛИЗНЕЦЫ
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РАК
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ДЕВА
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Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Новые связи с деловыми партнерами могут оказаться весьма прочными. Будьте осторожны с автомобилем.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СТРЕЛЕЦ
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КОЗЕРОГ
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ВОДОЛЕЙ
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День будет отмечен высокой активностью. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Неблагоприятное время для коллективных занятий или совместных мероприятий, однако, всё за чтобы вы не взялись сегодня в плане индивидуального творчества, будет успешно реализовано. Успешным окажется обращение в органы власти.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. В делах следует быть предельно внимательными, потому что вы можете совершить элементарную ошибку, чреватую финансовыми потерями. Никто сегодня не будет жаловаться на отсутствие вдохновения. Пришло время пожинать плоды.
|Banca Nationala a Moldovei
Би-би-си, Сеул