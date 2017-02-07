Ученые: год в космосе "омолодил" астронавта

Астронавт Скотт Келли провел 340 дней на Международной космической станции. В то же время его брат-близнец Марк жил на Земле. Как выяснилось, за год на орбите Скотт «омолодился».

Исследователи наблюдали за Скоттом и Марком на протяжении всей космической миссии, которая длилась 340 дней, с целью выяснить, как космос влияет на работу организма. По ее завершении специалисты NASA исследовали теломеры братьев и обнаружили, что у Скотта они удлинились, передает The Independent.

«Теломеры Скотта Келли начали удлиняться в космосе, что может быть связано с пониженным потреблением пищи и повышенным уровнем физической активности на борту МКС. Но когда он вернулся на Землю, теломеры опять начали сокращаться. Что интересно, в ноябре теломеры и Скотта, и Марка сильно сократились, что может быть связано с каким-то тревожным событием в их семейной жизни», — заявили представители NASA.

Теломеры — это концевые участки хромосом, защищающие их от поломок. На протяжении всей жизни человека они постепенно укорачиваются. Сокращение теломер до определенной критической точки переводит клетку в «режим старости» и выключает ее из работы организма, напоминает Моя планета.

По пока неизвестным причинам жизнь в космосе приводит к приостановке процесса клеточного старения, отмечают ученые. К сожалению, после возвращения на Землю теломеры Скотта Келли снова начали сокращаться.

Другое исследование, проведенное в Мичиганском университете, показало, что мозг астронавтов меняет форму во время пребывания в космосе. При помощи МРТ-сканирования ученые обнаружили, что одни области мозга теряли серое вещество, в то время как другие — накапливали, передает The Daily Mail. Ученые полагают, что это может быть связано с перераспределением спинномозговой жидкости в условиях невесомости. Исследование может помочь пациентам с гидроцефалией — заболеванием, характеризующимся избыточным скоплением цереброспинальной жидкости в желудочковой системе головного мозга.